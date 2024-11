Gaeta.it - Ictus cerebrale: progressi nella prevenzione e nel trattamento secondo esperti neurologi

Facebook WhatsAppTwitter L’rappresenta una problematica sanitaria di grande rilievo, che colpisce una significativa percentuale della popolazione mondiale. Questa emergenza medica ha sollevato l’attenzione della comunità scientifica e medica, soprattutto in occasione di eventi come il Congresso nazionale della Società italiana dia. Durante l’evento,del settore hanno discusso delle ultime innovazioni e dei miglioramenti nei trattamenti disponibili, sia per l’ischemico che per quello emorragico.L’entità del problemaL’è una condizione critica, capace di causare effetti devastanti sulla vita delle persone. Nei Paesi ad alto reddito, colpisce fino a una persona su cinque, mentre nei Paesi a basso reddito la situazione è ancor più grave, con casi che arrivano a essere quasi una persona su due.