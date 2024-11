Liberoquotidiano.it - "I violenti? Certe compagnie bisogna scegliersele". La Russa spiana Schlein e Pd: la verità sulla sinistra che picchia

C'e' un cordone ombelicale che "ladeve decidersi a recidere. Non basta essere d'accordo su principi generali, come l'antifascismo, per unirsi a qualsiasi compagnia. Le. O si finisce per offrire un ombrello ai". Lo ha detto il presidente del Senato, Ignazio La, in una intervista al Corriere della Sera, commentando gli scontri in piazza avvenuti sabato a Bologna. Per quel che riguarda invece CasaPound, "la Costituzione garantisce a tutti il diritto di manifestare, nel rispetto delle norme. Si può essere d'accordo oppure no con le ragioni di chi manifesta, ma non si può pretendere che si vietino quando le autorità preposte ne riconoscono la liceità. E a Bologna la Questura ha autorizzato dando prescrizioni molto restrittive ai manifestanti di CasaPound", ha sottolineato La