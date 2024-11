Sport.quotidiano.net - I nuovi cominciano a carburare. Pobega, una prova di sostanza. Miranda firma un altro assist. Segnali di vita pure da Dallinga

De Silvestri 6 El Shaarawy nel primo tempo fa scena muta, in compenso proprio dalla parte di ‘Lollo’ vengono i pericoli che fino all’intervallo crea la Roma. Però quattro partite da titolare e quattro vittorie: è un amuleto stagionato, ma questo dicono i numeri. Beukema 6 Nei testa a testa con Dobvyk la sfanga sempre. Però Soulé al 30’ calcia da una porzione di area che assomiglia molto alla sua mattonella. Nella ripresa non impeccabile, ma tiene botta. Lucumi 6 Lascia a Beukema il lavoro sporco su Dobvyk e qualche volta si sgancia per sostenere la manovra. Nella ripresa si perde Ndycka e ci mette una pezza Skorupski.6 Celik non è un cliente scomodo, tanto che qualche licenza offensiva lo spagnolo se la concede. Nella ripresa soffre molto El Shaarawy spostato a destra ma serve a Karlsson il gol che chiude la partita.