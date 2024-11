Isaechia.it - Grande Fratello, Lorenzo si confronta con Helena e Shaila gli fa una scenata di gelosia: “Mi sono sentita una defic*ente. Vai da lei, zio!”

Leggi l'articolo completo su Isaechia.it

Nella Casa delGatta eSpolverato hanno avuto un’accesa discussione.Tutto è cominciato quando, la sera prima,ha deciso dirsi conPrestes che, dopo il rientro dalla Spagna del modello e della ballerina, ha lamentato la brusca interruzione del rapporto con il coinquilino. Dunque il gieffino, che solo poche ore prima aveva dichiarato che “lì ho l’ennesima ragazza che si scioglie per me,si scioglie. Lei vede in me un idolo, un Dio, passa tutti i giorni con me” (clicca QUI per leggere il discorso completo), ha sentito l’esigenza di chiarire la natura del suo rapporto con la brasiliana.“Volevo parlartene, volevo capire qualcosa di più perché ti voglio bene. Volevo sapere come ti senti in generale, dato chegiorni difficili“, ha esorditoche, solo in giardino, è stato raggiunto da