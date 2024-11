Ilnapolista.it - Francia, i tifosi contro la Lega: “il calcio francese è in pericolo e il presidente Labrune si aumenta lo stipendio”

Leggi l'articolo completo su Ilnapolista.it

Inmonta la protesta pacifica deila Ligue 1 e la Ligue 2. In questo weekend, dagli spalti sono volate in campo diverse palline da tennis. Gesto che ha costretto all’interruzione diverse partita. Le palline da tennis non sono un nuovo strumento di protesta, si erano già viste in altre occasioni. Ma inle utilizzano per attirare l’attenzione sulla questione dei diritti tv. Come riporta Rmc Sport, l’obiettivo principale deiè la Lfp, l’organo che gestisce e organizza ini campionati di Ligue 1 e di Ligue 2, e in particolare al suoVincent.Protestation contre la LFP Ligue de Football Professionnel ! Lens – Nantes #RCLFCN #RCLens pic.twitter.com/OIvh6OIeMm— MENTALITÉ SANG ET OR /RCL (@mentalitelens) November 10, 2024Inla protesta dei: “il nostroè in”A chiarire la protesta è il tifo organizzato del Lens:“L’azione realizzata questo sabato si è svolta nell’ambito di un’azione congiunta e nazionale, al fine di creare una consapevolezza collettiva sulle difficoltà incontrate da diversi mesi“.