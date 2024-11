Sport.quotidiano.net - Fortitudo sprecona: secondo stop. Avanti di 19 punti, perde all’overtime

????Bologna, 10 novembre 2024 – Lava ko e recrimina. Seconda sconfitta consecutiva per la Effe che dopo Rieti scivola in casa con Torino al termine di una partita folle dove la Flats Service spreca il +19, 56-37 del 27’, si fa recuperare a fil di sirena di fine quarta frazione e poi cade, dopo un tempo supplementare, contro la squadra diretta dall’ex Matteo Boniciolli. Tanti rimpianti per il vantaggio gettato al vento, per la fischiata molto al limite che ha portato ai tre liberi di Schina che sono valsi il supplementare, per una serie di decisioni arbitrali che proprio non vanno giù alla Effe, ma anche per i tanti errori commessi e per aver perso un altro elemento Gherardo Sabatini, per lungo tempo per un problema al ginocchio destro che lo hanno ko nel corso delquarto.