Tarantinitime.it - Ecco i magnifici sette nuovi Talenti di Taranto 25

Tarantini Time QuotidianoContinua l’articolato percorso di25 per promuovere, valorizzare e sostenere lo sviluppo dei tanti “” che esprime il nostro territorio.Pietra miliare di questa attività è il Premio “: due mari di” che, giunto alla terza edizione, ogni anno vede premiare donne e uomini che nati sul nostro territorio si sono poi affermati nei propri ambiti professionali, autentiche “eccellenze che “portano in alto” il nome dinel Paese e, in alcuni casi, a livello globale.Il premio, infatti, nasce con il fine di riconoscere un giusto tributo al successo dei premiati, nonché per sugellare e rinsaldare il loro legame con la terra natia: nell’occasione, infatti, i premiati presentano il loro personale progetto “Ponte Girevole” che li vedrà mettere a disposizione un po’ del loro straordinario talento e della grande esperienza a favore di giovani del territorio!Questo premio, inoltre, vuole far riflettere l’intera comunità, troppo spesso caratterizzata da autodenigrazione e disfattismo, sulla necessità di riappropriarsi sempre più dell’orgoglio dell’appartenenza al suo territorio, così mirabilmente rappresentato nel mondo dalle straordinarie persone premiate.