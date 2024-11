Gqitalia.it - Come il finale di The Penguin si collega al prossimo film di Batman

Leggi l'articolo completo su Gqitalia.it

Il crimine di Gotham City ha un nuovo capo di tutti i capi. Ildi The, disponibile in esclusiva su Sky con streaming su NOW, ha mostrato i tantissimi cambiamenti sostanziali che daranno forma al futuro di Gotham City, cosìl'ha immaginato innanzitutto lo showrunner Matt Reeves.La serie nella sua interezza, ambientata fra Thee il sequel, dovevare questi due prodotti a supporto di TheParte II, che vedremo in sala nel 2026, con un occhio alla storia di Oz Cobb, il "Pinguino" del titolo, interpretato da Colin Farrell.Così, per quanto la prima stagione dello show chiuda i giochi rispetto a diverse situazioni, al contempo lascia anche delle strade aperte, che Matt Reeves sarà libero di esplorare nel corso dei prossimidella saga.Il regno di OzOra Cobb è salito sul trono del crimine di Gotham, peraltro in un modo che gli permette di agire sotto la quasi totale impunità.