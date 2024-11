Cultweb.it - Che cos’è l’estate di San Martino e a quale leggenda fa riferimento?

Con estate di Sans’intende quel periodo dell’anno che cade intorno all’11 novembre, in cui è possibile vivere gli ultimi giorni di caldo prima dell’arrivo dell’inverno. Questo fenomeno climatico prende il nome da Sandi Tours, un santo molto venerato nel Medioevo, e a unalegata alla sua figura. Secondo la tradizione, infatti, tutto nasce dall’incontro con un povero infreddolito durante un acquazzone. Di fronte a questa situazione, l’uomo decide di dividere con lui il proprio mantello, tagliandolo in due parti. Successivamente, però, incontra un altro mendicante cui dona la seconda metà. Subito dopo questo gesto, il cielo si schiarisce e la temperatura si fa più mite, come se all’improvviso fosse tornata.Un’immagine di Sanche dona il proprio mantello rosso al mendicante – Fonte: Laboratorio Alte ValliIn questo modo, dunque, nasce lalegata al santo e, soprattutto, il fenomeno atmosferico che porta il suo nome.