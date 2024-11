Lortica.it - Castiglion Fiorentino, statua di Benigni imbrattata con una croce celtica

Una, simbolo controverso legato a movimenti di estrema destra in tutta Europa, è stata vergata con vernice sul basamento delladedicata a Roberto, l’attore e regista premio Oscar originario di. L’opera, realizzata dallo scultore Andrea Roggi nel 1999, sorge a Manciano, frazione di, nel luogo di nascita dell’artista. La scultura celebra la memoria del film “La vita è bella”, incentrato sull’orrore dell’Olocausto.Il gesto ha suscitato indignazione in tutta la comunità. Paolo Brandi, capogruppo di Rinascimentoese in Consiglio Comunale, ha commentato duramente: “Si tratta di un atto sconsiderato che non solo danneggia un’opera d’arte di un nostro concittadino, ma offende la memoria collettiva. È inquietante come certi simboli, che dovrebbero evocare la tragedia dell’Olocausto, siano utilizzati per scopi distorti.