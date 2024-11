Atp Finals Torino 2024 | giocatori accompagnati in campo dai bambini oncologici

Leggi l'articolo completo su Sportface.it

In occasione delle Atpdi, Nitto – sponsor dell’evento – ha invitato i pazientidell’ospedale infantile Regina Margherita die di Ugi (Unione Genitori Italiani contro il tumore dei) ad assistere alle partite alla Inalpi Arena. E saranno proprio i bimbi ad accompagnare ingli 8 migliori tennisti del mondo.“Per isarà un momento speciale scendere inaccompagnando i grandi campioni. E oltre ad essere un onore per noi e un’opportunità per le famiglie sostenute, è un grande regalo assistere a queste partite. Nitto pensa a vestirli con le divise da tennis e ad aiutarli nel momento in cui danno la mano ai campioni. Si tratta di un momento di spensieratezza e speranza dopo la lunga e difficile malattia” ha spiegato l’Ugi. AtpindaiSportFace.