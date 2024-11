Sport.quotidiano.net - Atalanta, avanti tutta. Cinque minuti da Dea. Rimontata l’Udinese

di Fabrizio Carcano BERGAMO Sesta vittoria consecutiva in campionato per la lanciatissima, arrivata al decimo risultato utile consecutivo considerando anche la Champions. Dea che ha battuto per 2-1al Gewiss Stadium, ribaltandola dopo l’intervallo con lucidità, sfruttando come sempre gli uomini usciti dalla panchina. In questo caso Raoul Bellanova, autore dalla corsia destra delle giocate che hanno portato alle reti con cui la Dea, in, ha capovolto il punteggio. Nerazzurri a 25 punti, lanciatissimi, tornati negli spogliatoi accompagnati dal coro della curva "Vinceremo il tricolor". "Credo sempre che i tifosi debbano sognare - la risposta di Gasperini - non bisogna mai togliere i sogni alla gente. Dopo c’è la realtà del campionato, parlare di scudetto non serve a niente.