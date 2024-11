Assassinio di Giusy Arena a distanza di due anni si riapre clamorosamente il caso | indagato il fratello

Leggi l'articolo completo su Dayitalianews.com

Sono passati duedal brutaledi Giuseppina, 52enne che abitava in una palazzina a Chivasso in provincia di Torino nota come “Giusi la cantante” per la sua passione per la musica. Fu ritrovata morta nella frazione Pratoregio, raggiunta da 3 colpi di pistola proprio nel giorno del suo compleanno.ilIn questi duenon sono stati fatti significativi passi in avanti, fino ad oggi 11 novembre con l’iscrizione nel registro degli indagati delAngelo. I carabinieri hanno perquisito la casa a Montanaro dell’uomo, che al momento risulta l’unica persona indagata per la morte della 52enne. Come hanno spiegato gli inquirenti si tratta di un’iscrizione “tecnica”, cioè finalizzata ad effettuare esami e accertamenti che altrimenti non sarebbero stati possibili.