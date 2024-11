Panorama.it - Yamamay e lo sport, sempre più vicini

continua la sua storica liaison con il mondo delle discipline atletiche, rinnovando la sua presenza a fianco di grandi team e atleti. L’ultima scommessa del brand si orienta verso il ciclismo con un accordo di partnership per il 2025 insieme a Polti-Kometa, squadra professionistica guidata da figure di spicco come Ivan Basso e la famiglia Contador.Una nuova collaborazione doveintroduce la linea YTHERMAL, una collezione di intimo termico studiata per proteggere anche nelle condizioni climatiche più avverse, con capi concepiti per aderire come una seconda pelle, un connubio perfetto di performance tecnica ed eleganza funzionale.YTHERMAL, lanciata lo scorso inverno, si articola in proposte come maglie a maniche lunghe e leggings, realizzate in filati selezionati per assicurare comfort termico e traspirabilità ottimali, ideale tanto per loall’aperto quanto per il tempo libero.