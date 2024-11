Weah on fire Yildiz omaggia Del Piero | la Juventus piega un Torino sbiadito e fa suo il derby

Leggi l'articolo completo su Sportface.it

Ildella Mole numero 159 parla bianconero. All’Allianz Stadium une spuntato deve arrendersi alladi Motta, che si prende la sua prima stracittadina e approccia nel migliore dei modi alla pausa di novembre. Tre punti di platino in virtù di Inter-Napoli di domani, perché la vetta dista un punto provvisoriamente e almeno una tra le altre due contendenti per lo scudetto perderanno terreno: il tutto con una prestazione poi nemmeno così esaltante, si è visto di meglio in stagione, ma solida e organizzata, come quelle di inizio campionato, e con la saracinesca di Perin serrata. Unche dà tante convinzioni in più ai bianconeri, quelle che forse ultimamente, specie allo Stadium, erano un po’ state smarrite, mentre per il Toro il rischio è quello del naufragio totale.