Thesocialpost.it - Tragedia stradale: schianto frontale, morto giovanissimo

Leggi l'articolo completo su Thesocialpost.it

Un grave incidenteha insanguinato il fine settimana a Loreggia, lungo la Sr 307, all’altezza di via Dante. Secondo i primi riscontri raccolti dai carabinieri della stazione di Camposampiero, un uomo di 41 anni, residente nella zona, alla guida di una Volkswagen Golf ha invaso la corsia opposta, colpendo frontalmente una Nissan Qashqai condotta da D.G., un 57enne di origini albanesi residente a Paese, in provincia di Treviso.La vittima e i soccorsiA bordo della Golf, come passeggero, si trovava un giovane di 28 anni, che è deceduto nella notte in ospedale, nonostante le tempestive cure prestate dal personale medico. Le ferite e le lesioni riportate nell’impatto si sono rivelate troppo gravi. Il conducente della Golf, gravemente ferito, è stato ricoverato in codice rosso all’ospedale di Padova.