Terremoto a Cuba scossa fortissima | magnitudo 59

Un terremoto di magnitudo 5,9 ha colpito il sud di Cuba, secondo quanto riportato dall'US Geological Survey (USGS). L'epicentro è stato localizzato a una profondità di 14,2 chilometri sotto l'oceano, circa 35 chilometri al largo della costa di Bartolomé Masó, nella provincia di Granma. Non è stato emesso alcun allarme tsunami. Le autorità locali stanno valutando eventuali danni a persone o strutture. La regione è nota per la sua attività sismica, ma eventi di questa magnitudo sono relativamente rari. La popolazione è stata invitata a mantenere la calma e a seguire le indicazioni delle autorità competenti.