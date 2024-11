Thesocialpost.it - Salvini chiede la chiusura dei centri sociali: “Comunisti, covi di delinquenti”

Durante un incontro a Bettona (Perugia) in vista delle elezioni regionali in Umbria, il vicepremier e leader della Lega, Matteo, ha espresso la necessità di chiudere ioccupati dai, definendoli “di”.ha annunciato l’intenzione di rire al ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, una ricognizione di tutti idi sinistra occupati abusivamente. Le dichiarazioni seguono episodi definiti “immagini vergognose e inaccettabili” avvenuti a Milano e Bologna.L'articololadei: “di” proviene da The Social Post.