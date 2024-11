Sport.quotidiano.net - Roma calcio, ufficiale l'esonero di Juric. Mancini e le altre ipotesi per la panchina

, 10 novembre 2024 - La notizia era nell'aria subito dopo il triplice fischio del match contro il Bologna, che si è imposto all'Olimpico grazie alle reti di Castro, Orsolini e Karlsson (vana per i giallorossi la doppietta di El Shaarawy, l'ultimo dei suoi a mollare), ma l'impressione è che il suo destino fosse segnato da giorni, a prescindere dall'esito della partita prevista nella giornata 12 di Serie A: Ivannon è più l'allenatore della. Il comunicatodella"Vogliamo ringraziare Ivanper il suo duro lavoro nelle ultime settimane. Ha gestito un ambiente difficile con il massimo della professionalità, e di questo gli siamo grati. Gli auguriamo tutto il meglio per il suo futuro. La ricerca di un nuovo responsabile dell'area tecnica è già iniziata e verrà annunciato nei prossimi giorni": è con queste parole, tramite le quali vengono rimarcati gli oggettivi ostacoli di natura intestina presenti oggi a Trigoria, che il club giallorosso ha congedato il proprio ormai ex allenatore, la cui avventura nella Capitale da sostituto di Daniele De Rossi era cominciata nel migliore dei modi, con i successi contro Udinese e Venezia.