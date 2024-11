Lapresse.it - New York, al Rockefeller Center è arrivato l’albero di Natale

Al via la stagione delle Feste nella Grande Mela: sabato èa Newil tradizionale albero didel, alto più di 22 metri, è stato portato nellaPlaza di Manhattan e sollevato in piedi da una gru, accolto da una folla sorridente. Dal diametro di 13 metri, si stima che per illuminarlo ci vorranno circa 8 chilometri di fili di luci con oltre 50mila lampadine Led. Sarà incoronato da una stella Swarovski scintillante con 3 milioni di cristalli. La cerimonia di accensione delle luci sarà il 4 dicembre. Quest’annoè stato donato aldalla famiglia Albert di West Stockbridge, Massachusetts: è la prima volta dal 1959 che viene dallo Stato che fa parte del New England.