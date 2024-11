Primacampania.it - Napoli: 18enne ucciso da un colpo di pistola, fermato per porto d’arma il cugino 19enne

Leggi l'articolo completo su Primacampania.it

– La Procura diha emesso nella tarda serata di ieri un provvedimento di fermo nei confronti di Renato Caiafa, 19 anni, accusato della morte del, Arcangelo Correra. L’episodio è avvenuto nella notte tra venerdì e sabato scorsi, quando il giovane, maneggiando una, ha colpito fatalmente il, deceduto successivamente all’ospedale Vecchio Pellegrini di.Ilsi è presentato spontaneamente in Questura per spiegare ai magistrati, tra cui il pm Capasso, e agli investigatori della Polizia di Stato la dinamica dell’incidente. Al giovane sono stati contestati ile la ricettazione di un’arma illegale, che è stata sequestrata. Per il reato di omicidioso, invece, è stato denunciato e sottoposto a custodia cautelare in carcere.Le indagini della Squadra Mobile disono ancora in corso per chiarire pienamente i contorni della vicenda, che ha sconvolto la comunità locale.