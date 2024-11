Liberoquotidiano.it - "Motore in fiamme dopo il decollo": allerta per un Boeing a Fiumicino | Video

Leggi l'articolo completo su Liberoquotidiano.it

Paura stamattina ae Ostia dove i residenti hanno udito, intorno alle 9:30, un forte boato provenire dal cielo. Undi un aereo della compagnia cinese Hainan Airlines diretto a Shenzhen, in Cina, ha preso fuoco pocoil. A quel punto è stata attivata la procedura normalmente prevista per un atterraggio in sicurezza: il787-9 Dreamliner ha inanellato vari giri sul mare per scaricare parte del carburante poi, alle 11:06, è atterrato all'aeroporto didove erano state attivate le misure di sicurezza adeguate a un livello di emergenza verde.l'atterraggio in sicurezza, ilora dovrà essere sottoposto a verifiche tecniche. Alle 10:20 la segnalazione è giunta anche alla sala operativa della guardia costiera di Roma, da parte di un diportista che, a bordo di un gommone in assistenza alla regata velica in corso al porto turistico di Ostia, aveva sentito un scoppio e aveva avvistato l' aereo in volo con unin