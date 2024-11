Secoloditalia.it - La Roma sprofonda in casa, esonerato Juric: girandola di nomi per la panchina

E’ finita come ci si aspettava: il Bologna cala il tris all’Olimpico contro la, si impone 3-2 (non basta la doppietta di El Shaarawy ai giallorossi per salvarsi) e vola a 18 punti insieme al Milan lasciandore i giallorossi diche restano a 13 punti in 12esima posizione dopo 12 giornate. E a fine partita è arrivato l’esonero del tecnico giallorosso,. Mancini, Allegri, il ritorno di De Rossi: al momento, nessuna certezza, solo indicrezioni.Laperde inPartita molto delicata per ladiche affronta i rossoblù con alcune defezioni importanti. Il tecnico sceglie Dovbyk al centro dell’attacco, con Soulé e Pisilli a supporto. Cristante e Koné in mediana, Celik ed El Shaarawy sulle fasce. Fuori gioco Dybala e Pellegrini. Dall’altra parte Italiano opta in avanti per Castro e Odgaard, con Orsolini e Ndoye sulle corsie esterne.