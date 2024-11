Dilei.it - Kate Middleton grande protagonista al Remembrance Sunday, ma non dimentica Lady D

è tornata e lo ha fatto instile, come del resto c’era da aspettarsi. Ammirarla in tutto il suo splendore alla Royal Albert Hall di Londra per il Festival of, evento a cui la Royal Family è molto legata, è stato un colpo al cuore per i sudditi e i fan di tutto il mondo. Non accadeva da molti mesi vederla nel corso di impegno pubblico così importante ma adesso finalmente, dopo le cure per il cancro, pian piano la Principessa del Galles sta tornando alla vita di sempre.Ma in questa cornice che l’ha vista ovviamente al centro dell’attenzione mediatica, non è passato inosservato un gesto simbolico. Laha deciso di indossare dei gioielli appartenuti alla defunta Principessa Diana, rinnovando la sua ammirazione per la suocera che non ha mai potuto conoscere e alla quale si ispira sin dal fidanzamento con il figlio William.