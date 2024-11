Sport.quotidiano.net - Il Rimini deve scalare la Torres: "Voglio fame e concentrazione"

Leggi l'articolo completo su Sport.quotidiano.net

Ritrova Cioffi. Non ancora Malagrida. Aumentano le possibilità a disposizione di Buscè. Giorno dopo giorno. Anche se ancora in casac’è da stringere un po’ i denti. E lo si dovrà sicuramente fare oggi. Perché lanon è una di quelle squadre che ti aspetta e non per niente tallona il Pescara primo della classe. La gara di cartello e l’orario è insolito con il debutto dei biancorossi al ’Neri’ all’ora di pranzo. "Orario non usuale – dice Buscè – ma non lo viviamo come qualcosa di eccezionale. In qualsiasi orario il nostro obiettivo è quello di fare la partita". Contro un avversario ’velenoso’. "Laè una squadra molto forte – va al punto l’allenatore del– costruita per vincere. E sappiamo che contro queste squadre devi sbagliare il meno possibile. Non dovrà mancare l’attenzione, la