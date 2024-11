Gqitalia.it - Il Giorno dello Sciacallo ci regala un Eddie Redmayne molto “Nerd Bond”

Quanto è corretto paragonarenella serie Ila personaggio come James? Effettivamente c'è un'argomentazione forte eragionevole da opporre a ciò che sto per fare: “È pigro e riduttivo paragonare tutte le serie televisive thriller con spie britanniche a”. Giusto, d'altro canto tutti conoscono. È di gran lunga il punto di riferimento più importante e quindi condiviso per i thriller spionistici sullo schermo, quindi hasenso capire e/o spiegare ogni altro personaggio del settore usando 007 come un riferimento.Il non-in questione è lodinella nuova miniserie disponibile in esclusiva su SKY e NOW a episodi settimanali. La storia è quella di una caccia al killer. Da una parte c'è un'agente dell'MI6 (Lashana Lynch) che cerca un sicario iper-talentuoso, dall'altra c'è il killer () che colpisce attraverso l'Europa, lasciando una scia di omicidi, mentre si prepara per il suo ingaggio più grande (e, forse, finale), prima di ritirarsi a vita privata.