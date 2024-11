Thesocialpost.it - “Il corpo in una valigia nel bosco”, trovata morta un’infermiera di 31 anni

Un caso sconvolgente scuote la città di Budapest, dove una turista americana di 31, Kenzie Michalsk, è statasenza vita in circostanze macabre. Il suo, abbandonato all’interno di unain un’area boschiva, è stato individuato grazie alla confessione dell’assassino, un uomo irlandese di 37, che ha ammesso il crimine alle autorità.Leggi anche: Addio Daniela,in casa dal padre: “Aveva passato la serata con un amico”Il viaggio in Europa e la scomparsa improvvisaKenzie, infermiera originaria di Portland, negli Stati Uniti, era partita per un viaggio in Europa insieme ad alcune amiche, cercando relax e divertimento. Durante il soggiorno a Budapest, la giovane si è allontanata dalle sue compagne, che nel frattempo avevano raggiunto l’Italia. La scomparsa di Kenzie risale alla notte del 5 novembre, quando è stata vista l’ultima volta in compagnia di un uomo.