Nerdpool.it - Horizon Zero Dawn Remastered: la nostra recensione

Leggi l'articolo completo su Nerdpool.it

I ragazzi di Guerrilla Games ci invitano a fare un tuffo nel passato con, la versione rimasterizzata della prima avventura di Aloy in un open world post-apocalittico pieno di misteri da scoprire. La versionepromette grandi upgrade sul comparto grafico, sfrutterà a piene le funzionalità del DualSense e includerà il DLC The Frozen Wilds. Trattandosi di una remaster e non di un remake non sono state apportate modifiche a trama o gameplay che sono immutate rispetto a quelle che abbiamo visto nella versione originale di 7 anni fa.Cosa c’è di nuovo?Come abbiamo detto buona parte delle migliorie interessano la resa grafica del gioco. Guerrilla Games ha fatto tesoro del lavoro fatto per il secondo capitoloForbidden West per confezionare questa remaster.