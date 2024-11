Superguidatv.it - Francesca De Andrè a Verissimo con il fratello Filippo: “Sto ancora pagando per lui” | Video Mediaset

Leggi l'articolo completo su Superguidatv.it

Decon ilha parlato della sua famiglia e della sua infanzia sottolineando che lui è l’unico dei fratelli che vuole al suo fianco. Tutti gli altri familiari per lei non esistono. La De André ha poi parlato dell’ultimo incidente domestico che l’ha vista protagonista. Pensava fosse yogurt e invece ha ingerito dei detersivi. Per concludere spazio alle ultime news sul processo contro l’ex.ha detto: “Stoper lui”. Il