Droni postini di Amazon in azione negli Stati Uniti e poi in Italia

Le consegne con idisi fanno spazio e tra poco arriveranno in. Se per vederi i piccoli velivoli dalle nostre parti bisognerà ancora aspettare un po’,la società di Seattle ha ampliato il raggio d’in cui testare il servizio Prime Air, che prevede di recapitare i beni di prima necessità entro un’ora dall’ordin. A trarne vantaggio saranno al momento i residenti nell’area West Valley di Phoenix, in Arizona, dove agiranno iin partenza dallo stabilimento di Tolleson. Più di 50.000 i prodotti disponibili per le consegne via aria, tutti con peso inferiore a 2,3 kg, un dettaglio rilevante perché il velivolo ha un limite di carico e l’articolo acquistato online toccherà il luogo di destin(giardino, terrazza o balcone) dopo esser stato lasciato cadere dal drone da un’altezza di 3-4 metri.