Liberoquotidiano.it - "Cosa mi rende triste". Carlo Verdone si confessa: Mara Venier senza parole

Leggi l'articolo completo su Liberoquotidiano.it

è tornato a farsi vedere in televisione. Questa volta l'occasione era presenziare a Domenica In, il talk show di Rai 1 condotto da. L'attore romano ha raccontato la sua carriera cinematografica e la sua vita privata, svelando anche qualche aneddoto rimasto ancora nascosto ai più. "Mi innamorai dei Beatles sentendo la canzone 'Twist and Shout' e decisi che volevo approfondire la conoscenza di questo gruppo - hato-. Per comprarmi i dischi 'rubavo' i soldi a mamma, gli chiedevo a papà e a zio, ho fatto di tutto". "Secondo me, prima, si stava meglio ma non lo voglio mai dire perché bisogna anche compre e osservare il momento presente con difetti, mitomanie, ironie e comicità, bisogna stare sul pezzo - ha proseguito l'attore -. Io racconto tante cose perché la vita l'ho affrontata sempre in modo dinamico, ne ho viste così tante che tutto è stato un aiuto per i miei film.