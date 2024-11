Gqitalia.it - Chris Evans ha presentato Red One a Londra vestito come un autentico lord inglese del Ventunesimo secolo

Leggi l'articolo completo su Gqitalia.it

Natale, azione,e Dwayne Johnson. Con questa premessa il film di Natale è servito. Red One propone una visione diversa di film natalizio, perciò non aspettarti la solita storia d'amore sotto l'albero. Il lungometraggio è arrivato nei cinema di tutto il mondo mercoledì 6 novembre, dopo essere stato posticipato rispetto alla data di uscita prevista per lo scorso Natale. Lo stesso giorno, i protagonisti sono sbarcati aper partecipare alla prima con i fan britannici.Capitan America quest'anno ha il difficile compito di salvare il Natale. L'attore originario di Boston, diventato un'icona dei fumetti Marvel, si cala nei panni di un cacciatore di taglie che, insieme al capo della sicurezza del Polo Nord (Dwayne Johnson), deve salvare Babbo Natale (J.K. Simmons), dopo il suo rapimento.