Calhanoglu-McTominay, gol e scintille in campo e fuori: cos'è successo a San Siro

Serata scintillante e ricca di emozioni perdurante Inter-Napoli: ma tra i due è scoppiata una rivalità dopo la gara di Champions League. La gara tra Inter e Napoli vale molto più dei tre punti canonici che concede la Serie A. E all’interno di questo match, c’è una sfida particolare tra, entrambi protagonisti con un gol a testa e il rigore sbagliato del turco. Una giornata particolare per l’ex Milan che fallisce il suo primo tiro dagli undici metri in Italia. L’ultimo errore risale ad un mese fa con la maglia della Turchia, in occasione della gara contro l’Islanda in Nations League. Ma in generale ne ha falliti solo altri 5 in carriera, mentre ne ha realizzati 43.(LaPresse) Calciomercato.itProprio in Inter-Arsenal disputata in settimana, valida per la quarta giornata di Champions League,ha segnato l’ennesimo rigore con la maglia nerazzurra.