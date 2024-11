Aggressione in città Tenta di rubare una bici e prende a pugni la vittima arrestato 26enne

Leggi l'articolo completo su Dayitalianews.com

Nella serata di ieri, sabato 9 novembre, un’inha visto intervenire la Polizia di Stato delladi Lecce, nei pressi di Piazzale Rudiae. Gli agenti hannoun uomo di 26 anni, di origini georgiane, che dopo aver cercato diunacletta, aveva aggredito lacolpendolo al volto e gli aveva sottratto il borsello. Verso le ore 20 di ieri, infatti, gli operatori in servizio di Volante si recavano in piazzale Rudiae, presso una pizzeria, in quanto era giunta sul numero di emergenza 112 la segnalazione che un uomo aveva subito una rapina ed il malvivente si era allontanato in direzione di via vecchia Carmiano. Avute le descrizioni fisiche e dell’abbigliamento che indossava il malfattore, i poliziotti si ponevano subito alla ricerca dell’uomo e lo individuavano mentre stava animatamente discutendo con un’altra persona.