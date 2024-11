Ilrestodelcarlino.it - Vaccino antinfluenzale, l’Ausl ritira 2000 dosi

Modena, 9 novembre 2024 – Duemiladite dal“per precauzione”, a causa del rilevamento di una escursione termica in uno dei frigoriferi adibiti alla loro conservazione. Dunque un disguido riconducibile alla cosiddetta ’catena del freddo’;fa sapere che “appena rilevato l’evento, si è provveduto a fare una verifica col produttore, concordando appunto il non utilizzo e dunque la sostituzione delle, per massima precauzione”. Influenza in Emilia Romagna, via al: cosa sapere Prima del blocco di una parte delledi un lotto di, che erano state distribuite il 6 e il 7 novembre scorsi, alcune decine erano già state somministrate. Ma va specificato che questa anomalia nella conservazione non comporta – fanno sapere dal– rischi per la salute ma, eventualmente, una minor efficacia del