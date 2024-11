Roccella-Luxuria il dialogo impossibile sui diritti | Lgbtq… poi che altre lettere? Presto una presidente del Consiglio trans

Leggi l'articolo completo su Open.online

«Contro le discriminazioni, la violenza e il bullismo possiamo veramente fare una battaglia comune». A parlare è la ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità Eugenia, replicando a Vladimir, attivista per icivili ed ex parlamentare. Un botta e risposta pacifico nel corso del panel «e libertà» all’evento «Per merito, per amore, per libertà» organizzato da Fratelli d’Italia a Riccione. «Noi, tra l’altro, abbiamo appena fatto il riparto dei fondi per i centri antiviolenza per omosessuali,ed lgbtq. Su questo non c’è nessunissima resistenza da parte del centrodestra e penso davvero che potremmo fare alcune battaglie insieme», ha aggiunto la ministra. I siparietti sul palcoTra le due ci sono stati alcuni siparietti, con battute sia dalla ministra che dall’attivista.