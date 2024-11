Ilfoglio.it - Princìpi ispiratori per il Canone di domani

Eliza Clark, promettente autrice britannica, in un’intervista all’Observer ha fatto notare una tendenza irritante: quando esce il romanzo di un esordiente si tende a collocarlo subito in un, come nuovo Bukowski o nuovo Kerouac; quando invece è una esordiente, scatta il paragone con il romanzo di un’altra autrice uscito sei mesi prima. Il dettaglio rivela la nostra concezione diletterario. Pur nella sua porosità, è un elenco che seleziona autori in base alla rilevanza per i posteri, ed è un fatto che – per predominio economico e sociale nei secoli addietro – ne abbiamo ricevuto uno a schiacciante maggioranza maschile. Sul mio manuale di letteratura italiana del liceo, le autrici erano due dal Medioevo all’Umanesimo, una dal Rinascimento all’Illuminismo, tre dal Neoclassicismo al Verismo, due dal Decadentismo a quelli che all’epoca erano i giorni nostri.