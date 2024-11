Sport.quotidiano.net - Pisa-Sampdoria 3-0, i nerazzurri continuano a volare

, 9 novembre 2024 - Iltenta la fuga con il Sassuolo, aspettando lo Spezia. Battuta e travolta 3-0 lacon le reti di Tramoni, Lind e Angori. La squadra di Inzaghi alla sosta con 30 punti in classifica. PRIMO TEMPO Parte forte come sempre il, ma la prima accelerazione del match arriva al 12? con Piccinini che serve Lind. Il danese però la spara addosso a Vismara e si salvano gli ospiti. Al 16?, dopo una clamorosa azione corale, Touré dribbla in tunnel un avversario, ma la sua conclusione termina alta sopra la traversa. Al 18? Touré viene nuovamente fermato e ottiene un corner, ma la squadra di Inzaghi corre a ritmi più intensi rispetto agli avversari. Al 23? si ferma Coda per infortunio e laè costretta al suo primo cambio inserendo Borini. Al 31? ancoracon Tourè che mette in mezzo, ma sul più bello Lind viene anticipato in corner.