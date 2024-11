Oasport.it - Pallamano: Italia, dopo la Spagna c’è la Serbia. Una partita da vincere a tutti i costi

Leggi l'articolo completo su Oasport.it

Il cammino della nazionalena dinel girone di qualificazione verso gli Europei Maschili 2026 prosegue.la sconfitta di misura in casa della quotatissima(31-30), che ha dato consapevolezza dei propri mezzi agli azzurri, all’orizzonte c’è la sfida casalinga contro la; in programma domenica 10 novembre alle ore 18.00 a Fasano.Gli uomini del DT Riccardo Trillini sanno che questa, molto probabilmente, sarà una delle sfide decisive per cercare di strappare il pass verso i prossimi campionati continentali, con una partecipazione che agli azzurri manca addirittura dal 1998, quando fu la stessaa organizzare l’evento.Resettare senza dimenticare. A Puerto de Sagunto si è vista una squadra con identità, coraggio, forza mentale e strutture di gioco: questa dovrà essere la base per unache, almeno sulla carta, dovrebbe essere molto diversa rispetto a quella giocata contro gli iberici.