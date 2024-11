Ilrestodelcarlino.it - Michele de Pascale: "Nuovo Bufalini vanto della Regione"

Nella sua città natale dove la campagna elettorale di fatto era stata avviata - alla festa dell’Unità di Cesena nel luglio scorso benedetta dalla segretaria nazionale del Pd Elly Schlein – ieri sera il candidato del centrosinistra alle elezioni regionali del 17 e 18 novembre prossimideè tornato dopo varie apparizioni per un incontro ai Giardini pubblici, a meno di dieci giorni dal voto. Con lui l’ex presidentee parlamentare europeo Stefano Bonaccini e il sindaco di Cesena Enzo Lattuca. Nel Cesenate sarà presente venerdì 15 novembre a Mercato Saraceno per la chiusuracampagna elettorale. Deera reduce da fitte visite ad aziende e cooperative sociali. "Per gli incontri scelgo le piazze e i giardini - ha rimarcato –: c’è bisogno di incontrare quante più persone possibili, prima di tutto per informare sul voto, la condizione preliminare perché troppi non sono al correnteposta in palio".