Malnate 40 piombini nel corpo del falco schiantato sulla vetrata | impallinato come un bersaglio

(Varese) - Debilitato dai colpi di arma da fuoco che gli sono stati sparati. È il risultato delle indagini radiologiche cui è stato sottoposto il giovanepellegrino, specie protetta, salvato la scorsa settimana a. Un responso drammatico e inquietante. L’esemplare si eracontro le vetrate dell’Ats di, quindi era stato recuperato senza più forze da alcuni volontari e affidato alle cure degli operatori del Cras di Vanzago, dove è tuttora ospite. Ilè ancora in condizioni molto serie, debilitato. Al momento non è possibile sapere se i danni neurologici riportati saranno superabili, visto che ingli sono stati ritrovati una quarantina di pallini, di cui molti in testa. Una brutta sorpresa quei pallini che qualcuno gli ha sparato controfosse un