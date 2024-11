Nerdpool.it - James Gunn smentisce i rumor sulla serie spin-off di The Batman dedicata a Joker

Leggi l'articolo completo su Nerdpool.it

Questa settimana si era diffusa la voce di un potenziale ruolo di rilievo per ildi Barry Keoghan in un futuro film e persino in una sua. Ora, però,, co-direttore di DC Studios, ha deciso di chiarire la situazione. In un post su Threads,ha smentito categoricamente la notizia, affermando che l’idea di unasulnon è mai stata presa in considerazione.“Sono entrato su Threads e tutti mi chiedono di questo“, ha scritto. “No, non c’è assolutamente nessuna verità in tutto ciò. Non si sta discutendo di unasu, né è mai stata considerata. Mi dispiace.“L”idea di unaoff su, simile a quella su Penguin, è emersa inizialmente durante un episodio del podcast Marvelvision, condotto da Derek Faraci. Secondo questo, ildi Keoghan non apparirà in The– Parte II, ma sarebbe il villain principale di The– Parte III, e unasu di lui sarebbe arrivata prima di questo terzo film.