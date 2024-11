Lanazione.it - Ius Scholae, l’approvazione del consiglio comunale a Bibbiena

Arezzo, 9 novembre 2024 – IusdelIlappoggia la proposta di Tajani sulle Ius Italie Vagnoli: “C’è necessità di rivedere la normativa per la concessione della cittadinanza italiana agli stranieri, con particolare riferimento alla cittadinanza per le bambine ed i bambini nati o cresciuti in Italia da ottenersi mediante lo “Ius”. Il, nella seduta dello scorso lunedì, ha approvato all’unanimità una mozione che sollecita le istituzioni di ordine superiore – Parlamento e Governo - a mettere a calendario in modo rapido la proposta di legge presentata dall’Onorevole Tajani, denominata “Ius Italie”, finalizzata a rivedere la normativa per la concessione della cittadinanza italiana agli stranieri, con particolare riferimento alla cittadinanza per le bambine ed i bambini nati o cresciuti in Italia da ottenersi mediante il cosiddetto “Ius Italie”, promuovendo al contempo politiche volte all’inclusione scolastica effettiva ed al sostegno dei percorsi educativi mirati per gli studenti con background migratorio.