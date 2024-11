Sport.quotidiano.net - Inzaghi, pronti per il super match. "La Samp lotterà per la Serie A. I titolari? Posso deciderli bendato»

L’Arena sarà teatro di uno deipiù attesi della stagione, con il Pisa, attuale capolista, che ospiterà ladoria, distante 12 punti e immediatamente fuori dalla zona playoff. L’obiettivo per la squadra di Filippoè chiaro: mantenere la vetta della classifica anche alla vigilia della sosta, consolidando il proprio ruolo da protagonisti in campionato. Il Pisa ha sorpreso tutti in questa prima parte di stagione, matiene i suoi giocatori con i piedi per terra: "Dopo 12 giornate non abbiamo fatto assolutamente nulla - ricorda il mister -. La vittoria contro ladoria rappresenterebbe un’ulteriore dimostrazione di maturità, un nuovo banco di prova". Sulla formazionenon vuole dare alcuna indicazione, ma si lascia andare ad un’espressione potenzialmente proverbiale: "Potrei fare la formazioneed estraendo a sorte i nomi – prosegue l’allenatore –.