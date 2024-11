Inter-news.it - Inter-Napoli, Inzaghi e le sue certezze. La probabile formazione

L’inizierà a breve l’allenamento, l’ultimo, prima della partita contro il. Domani mattina ci sarà solo rifinitura, Simoneha però quasi deciso tutto. La. I MIGLIORI –è il match in programma prima della sosta. In Serie A è in ballo il primo posto, ai partenopei basta anche un pareggio per tenere il vantaggio sui nerazzurri. Ovviamente questi calcoli vengono meno di fronte al lungo calendario che attende entrambe le squadre prima della fine della stagione. Siamo solo a novembre, non ci sono soloin lotta per lo Scudetto e qualsiasi insidia potrebbe colpire le compagini. Oggi Simoneallenerà i suoi uomini a partire dalle ore 16 e rimarrà con loro anche in serata, dato che è previsto il ritiro e la rifinitura domani mattina presto.