Gaeta.it - Intensificate le azioni contro lo spaccio di stupefacenti a Teramo dopo l’arresto di un giovane

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter A, un’azione significativa da parte dei Carabinieri ha portato aldi un minore, colto in flagranza di reato mentre si trovava in un parco con 800 grammi di hashish e 3.600 euro in contante. Questo evento ha spinto il Comando Provinciale dei Carabinieri dia rafforzare la propria campagna di prevenzionelodi sostanze, focalizzandosi in particolare alle scuole della zona. La sicurezza dei giovani è messa al primo posto, e le opersono statein risposta alle situdi rischio.lli nelle scuole con unità cinofileNella giornata di ieri, i Carabinieri di, con la collaborazione di unità cinofile provenienti da Chieti, hanno effettuatolli in vari istituti scolastici della città.