Il Gladiatore 2 | Le iniziative targate UCI Cinemas

L’epic movie Il2 sarà presto nelle sale italiane, a tal proposito UCIè pronto ad accogliere il film con una serie di.Dal 14 al 17 novembre, infatti, il circuito cinematografico UCIregalerà una serie di omaggi dedicati alle epiche avventure di Lucio (Paul Mescal) nell’antica Roma. Chi acquisterà un biglietto online per il 14 novembre avrà in regalo uno dei sei character poster dedicati ai protagonisti del film. Mentre dal 14 al 17 novembre chi comprerà un biglietto, online o presso le multisala di UCI Luxe Campi Bisenzio, UCI Orio, UCI Porta di Roma e UCI Verona, per una proiezione IMAX® riceverà l’esclusivo artwork IMAX® dedicato al film.Per maggiori informazioni vi rimandiamo al sito ufficiale di UCI.Il2 Il TrailerIl2 Note di ProduzioneIl2 è stato diretto da Ridley Scott su una sceneggiatura firmata da David Scarpa.