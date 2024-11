Biccy.it - Grossa offerta della Rai a Bonolis, i programmi proposti nel dettaglio

In questi giorni diversi siti hanno parlato di un probabile trasferimento di Paoloda Mediaset alla Rai. Pare che la tv pubblica abbia offerto al popolare conduttore il ritorno de Il SensoVita e alcune prime serate. Adesso però ha parlato chi con Paolo ha lavorato a stretto contatto. Gabriele Parpiglia nel programma di RTL, Protagonisti, condotto da Francesco Fre, ha fatto delle rivelazioni sull’fatta dalla Rai.Secondo il noto giornalista, sul piatto c’era la conduzione del Festival di Sanremo in coppia con Damiano David, oltre che Il SensoVita (su Rai Uno e non su Rai Tre), ma anche alcune prime serate celebrativetv. Parpiglia ha spiegato che se la cosa non è andata in porto quest’anno è stato solo per una promessa fatta daa Pier Silvio Berlusconi.