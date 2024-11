Ilgiorno.it - Gli affari sporchi milanesi del clan Melluso. Cooperative, frodi e giri di soldi: sequestrato il tesoro da 3 milioni

Milano – Dietro ledi servizi nel Milanese, secondo le accuse, c’era Leonardo, presunto “co-reggente” di un’organizzazione legata al’ndranghetista Mancuso. A gestirle Pasquale Puglia, imputato per riciclaggio e reati tributari aggravati e già condannato in primo grado dal Tribunale di Vibo Valentia per associazione mafiosa, che aveva accumulato e nascosto beni per un valore complessivo di oltre 3di euro, tra immobili e denaro su conti correnti. Un, che gli ha consentito di condurre un tenore di vita “incompatibile rispetto alle disponibilità lecite attribuibili al nucleo familiare”, ora posto sotto sequestro. Le Fiamme gialle del Nucleo di polizia economico finanziaria e del Gico di Milano e della compagnia di Gorgonzola ieri hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo emesso dal Tribunale di Milano, che ha accolto la richiesta della Dda.