Sport.quotidiano.net - Fieracavalli di Verona, oggi la gara a tempo e winning Round. Gaudiano vale doppio, Martinengo al top. Alla Fei World Cup subito tripletta azzurra

Leggi l'articolo completo su Sport.quotidiano.net

Spettacolarenella giornata iniziale della Longines FeiCupdi. Emanueleè andato a segno nelle prime due gare – e in quella iniziale davanti a un altro azzurro, Luca Coata – poi nella prova conclusiva una strepitosa GiuliaMarquet ha realizzato l’en plein per i binomi italiani, dominando un barrage per niente scontato. Ma andiamo in ordine:ha siglato in sella al Kwpn grigio di 10 anni Jaja, la "145" a due fasi nella quale ha preceduto un altro azzurro, Luca Coata su Cassirana del Rilate (doppietta nella doppietta), e poi sull’11enne baio belga Nikolaj de Music ha firmato anche la prova adi 1,50 m, regolando sul cronometro l’elvetica Schniper (Judy KM) e l’asso belga Guery (Great Britain V). Nella seconda prova conquistata, il miglior italiano dopoè risultato il giovane Giacomo Casadei (Olivia Vls), anch’egli senza penalità ma meno veloce.